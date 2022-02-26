日本女子偶像團體「假面女子」2013年出道，闖蕩演藝圈多年人氣居高不下，不過成員綾瀨乙葉日前卻因不明原因遭經紀公司開除，對此，台灣AV達人指出真相，表示她跑去拍攝無碼Ａ片，私密處影片截圖更在網路瘋傳，才慘遭公司開鍘。

日本女子偶像團體「假面女子」成員綾瀨乙葉，日前無預警遭經紀公司以「重大違約」為由開除，不過卻沒有明說確切原因，不過，台灣AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站發文，揭露背後真相，指出綾瀨乙葉被網站FC2賣家邀約拍攝AV，拍攝過程不僅沒戴口罩，事後也無馬賽克後製，私密處更被截圖在網路瘋傳，經紀公司得知真相後震怒，並以「重大違約」為由將她開除。

綾瀨乙葉傳被力轉戰AV界發展。（playno1網站）

雖然綾瀨乙葉多年打造的甜美形象毀於一旦，個人推特也因此關閉，不過演藝之路似乎並未因此中斷，根據AV達人一劍浣春秋透露，目前已經有許多事務所找上她，力邀轉戰AV界發展，將為她再次打造事業巔峰。