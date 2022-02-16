無論歐美、日本還是台灣，成人影視產業如今都相當盛行，但對於家裡有人下海拍謎片，多數家長還是不太能接受的，經常有女優因為被抓包在拍片而突然引退，有名英國法律系高材生史嘉蕾(Scarlett Jones)，就因在畢業典禮前夕被爸媽抓包當AV女優，慘被家裡斷絕聯繫，直到知道她做這行賺了大錢，才又重新跟她聯絡。

據英國《每日星報》報導，五官精緻、身材火辣還有著一頭深金色秀髮的AV女優史嘉蕾，生長於相對開放的西方國家，但卻因為職業關係一度跟家裡鬧僵，原因是她的父母是虔誠的天主教徒，史嘉蕾自小就跟著爸媽上教堂，也非常虔誠，曾抱持著「婚前不發生性行為」的信念，沒想到長大後會踏入AV圈。

今年25歲的史嘉蕾，大學念的是法律系，是個高材生，她是大學期間受到同學的啟發，才決定投身AV圈，這個工作她沒讓家裡知道，本來做得很愉快，卻在畢業典禮前夕被家人發現她在拍謎片，身為天主教徒的爸媽氣到不行，不但沒出席她的畢業典禮，還跟她斷聯。

史嘉蕾表示，她沒有因為成為AV女優而荒廢學業，還是好好地畢業了，同時在拿到大學學歷後，轉當全職的AV女優，而她的父母非常不能諒解這件事，長達半年時間完全不跟她說話，「他們把我完全摒棄在他們的生活之外，真的是很瘋」，不過最扯的是，半年後當她的父母知道了女兒因為拍謎片賺了很多錢，「他們就又重新找回對我的興趣了」，這才又開始再有聯絡，讓史嘉蕾大傻眼。

史嘉蕾表示，她之所以念法律系，也是因為父母的期望，「他們想要有些部分受人尊重」，但史嘉蕾內心一直都知道自己不適合這塊，如今她拍謎片，還在OnlyFans平台經營個人帳號，每月可賺數千英鎊(約台幣十幾萬)，而雖然父母跟她重新取得聯繫，不過她在當AV女優的事，在家裡仍是個禁忌話題。