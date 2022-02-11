日本AV女優藤井一夜。（摘自推特）

被譽為新生代最會搞鬼的導演柯孟融，籌劃5年最新編導作品《咒》，找來蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭聯合驚嚇演出，10日驚喜釋出最新「佛母版」海報，粉絲嗨翻直呼超期待，該片不僅榮獲第43屆優良電影劇本優等獎，火紅程度更燒到日本，海報被知名AV女優藤井一夜在社群轉發分享引起廣大迴響。為了打造最震撼的聲音效果，導演也遠赴泰國做音效後製，影片檔案卻出現詭異白影令人毛骨悚然。

《咒》揭露台灣民間最詭譎、被避談的宗教，最新釋出的海報中，一尊「佛母」神像身上刻滿經文，懷裡抱著的嬰兒雙腳被硬生生地切斷，另一名嬰兒坐在佛母腳邊彷彿在懇求著什麼，佛母臉上雖蓋著紅布卻藏不住渾身邪氣，讓人不敢多直視祂一秒。導演柯孟融在影像與聲音效果都費盡苦心，他特別找來「紅衣小女孩」系列電影的音樂指導李銘杰擔任本片音效指導，兩人在農曆年前遠赴泰國做音效後製，過程中檔案驚見詭異白影飄過，但不管是在原始素材或先前的剪接檔案中都不曾看見，讓柯孟融導演感到頭皮發麻。

該片劇情描述若男和朋友組成影像團隊，六年前闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沈睡的邪靈，所有人接二連三離奇死於非命。從前導預告就狂下猛藥、直逼人類內心恐懼極限，已有許多海外發行商主動接洽詢問版權，更吸引AV女優藤井一夜在IG分享轉發：「這是台灣的電影海報，看起來很可怕。」也期待問「不知道《咒》會不會在日本上映呢？」

這次以《咒》拿下優良電影劇本優等獎，也是導演柯孟融入行以來，第1次自己完全主導的電影，他謙虛地說：「有朋友以為我是天才，但我知道我不是，我只是比較努力，認命的信仰電影之神。透過《咒》我想要引導出觀眾最極致的恐懼，而華人從小對宗教的敬畏，那是扎根在靈魂中難以撼動的信仰。」電影將於3月18日上映。