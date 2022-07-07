近年來啦啦隊女神超多，各有各的支持者，樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」19歲成員熊霓，加入球團1年多，以甜美外型和「胸」猛上圍獲得一票粉絲支持，私下她還相當多才多藝，日前上傳了一支穿著緊身衣彈鋼琴的影片，超突出的上圍讓粉絲目不轉睛，有人笑說：「眼睛不知道要看哪裡了」。
熊霓先前以一支3分鐘應援短片紅到日本去，讓日本網友喊話想來台灣看球賽，人氣直逼林襄，更因此有著「峮峮接班人」封號。而她不僅外型亮麗突出，還相當有才華，小學二年級起開始學國標舞，曾到義大利學習訓練，之後參加青少年國標舞國際比賽，獲得拉丁舞項目冠軍。
熊霓平時除了啦啦隊的工作外，也是舞蹈老師，但人紅是非多，關於她整形的傳言也不斷，日前她便親上火線在IG限時動態回應網友提問，有人說：「那麼漂亮爸爸媽媽肯定顏值很棒」，她便回應自己絕沒整形，「我跟我爸就是一個模子印出來的，所以說孩子不能偷生」。
對於外型，熊霓強調自己的招牌電眼沒動過刀，「因為我爸爸眼睛也很大」，近日她更曬出彈鋼琴影片，寫下：「大家敲碗的鋼琴來了，蒲公英的約定」，可見她幾乎脖子以下全是胸，超突出身材引來粉絲說：「妳又會打鼓又會鋼琴又會吉他還會跳舞，到底妳還有什麼東西不會，真的完美」、「身材好又可愛又多才多藝」、「視覺與聽覺的享受」、「請問鋼琴在哪」。
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