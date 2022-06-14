NSO《詩琴畫語》本周末登場，左起為指揮家簡文彬、陳美安，鋼琴家茲拉塔．喬基耶娃以及NSO執行長郭文岑。（杜宜諳攝）

師承鋼琴家普雷特涅夫、俄國鋼琴家茲拉塔．喬基耶娃（Zlata Chochieva）首度來台，將與指揮家陳美安、國家交響樂團同台，在北、高兩地演奏蕭邦第一號鋼琴協奏曲。

茲拉塔．喬基耶娃出生於1985年，自小以神童之姿踏入樂壇，8歲時在莫斯科柴可夫斯基音樂學院大禮堂首次與交響樂團合作演出。此後經常現身許多極具聲望的音樂廳、音樂節，與各大交響樂團及知名指揮家合作。

她表示，難忘和普雷特涅夫的第一堂課，「他告訴我蕭邦不是只有美妙的音樂，還有很多戲劇張力，他帶我從蕭邦的第一號敘事曲、波蘭詩人作品去探討蕭邦音樂的層次和內涵。」

蕭邦第一號鋼琴協奏曲是喬基耶娃經常演奏的曲子，她妙喻蕭邦的鋼琴協奏曲，樂團和獨奏鋼琴之間的關係，有如女高音和樂團在演唱歌劇，「對我而言，這首協奏曲就像歌劇一樣，鋼琴像女高音，彼此間緊密地交流互動著，同時，這首作品雖然是協奏曲，但我覺得它也像是室內樂，在鋼琴沒有演奏的時候，樂團的音樂也非常優美。這次和指揮家陳美安合作愉快，她給予了很多堅定的支持，相信這將是場很棒的演出。」

陳美安表示，她和喬基耶娃昨天一起從高雄搭捷運北上，兩人雖是第一次合作，但透過聊天也變成朋友，相信能在音樂上展現默契，此外，陳美安認為，蕭邦第一號鋼琴協奏曲對指揮家而言，也是挑戰難度很高的曲子。

指揮家簡文彬今天也現身記者會場，他分享指揮這首曲子的經驗，他表示樂曲裡的氣氛有時要靠指揮先帶出來，他以先前和大提琴家羅斯托波維奇合作演出德佛札克大提琴協奏曲的經驗，「那一次我跟大師說，我會跟著他的音樂走，而大師回答我：你不是跟著我，而是和我一起同行。」

演出將於6月18日在台北國家音樂廳、19日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，同場曲目還有林子倫《拖拉》，此為「一分鐘交響曲作曲計畫」系列曲目，僅在6月18日演出，以及李元貞的《美濃之道》，還有柴可夫斯基的第二號交響曲。