蕭邦（CHOPARD）在「腕錶與奇蹟」表展（Watches & Wonders）

發表年度腕表，頂級珠寶表融入精湛工藝，更添奢華，製表技術也同步升級，推出高複雜功能的飛行陀飛輪，這也是蕭邦首次把此複雜功能運用在非限量表款上。

★三款動物腕表工藝精湛 栩栩如生

蕭邦Happy Sport Metiers d’Art藝術工藝腕表玫瑰金蜂鳥款，搭配心形滑動鑽石，限量8只。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Sport Metiers d’Art藝術工藝腕表玫瑰金海龜款，搭配梨形滑動鑽石，限量8只。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Sport Me?tiers d’Art藝術工藝腕表玫瑰金北極熊款，搭配三角形滑動鑽石，限量8只。（CHOPARD提供）

從大自然擷取靈感的蕭邦，今年以蜂鳥、北極熊和海龜三種瀕臨絕種的保育種物為主題，發表三款Happy Sport工藝系列（Metiers d’Art）限量腕表，每款限量8只，藉此頌讚對生命的熱愛，以及對動物保育的重視，三款腕表均搭載Chopard 96.23-L型機芯，動力儲存達65小時，且以符合倫理道德標準的18K玫瑰金和白金製成，更添奢華之美。

蕭邦Alpine Eagle陀飛輪腕表，風格優雅時尚。（CHOPARD提供）

Happy Sport腕表向來充滿歡樂愉悅的氣氛，為了重現動物栩栩如生的可愛模樣，蕭邦以多層次的立體拼貼手法詮釋，表盤鑲嵌寶石、珍珠母貝、鑽石等材質，營造出深邃立體的視覺效果，不論是色彩斑斕繽紛的蜂鳥、在綠藻間悠遊的每龜，或是在冰山間嬉戲的北極熊，在心形、梨形、三角形等滑動鑽石的圍繞之下，更加呼應蕭邦頌讚生命之美的品牌價值與理念。

★IMPERIALE飛行陀飛輪

蕭邦於1994年問世的IMPERIALE系列腕表今年升級推出飛行陀飛輪腕表，且首次搭載蕭邦自製L.U.C 96.24-C型飛行陀飛輪機芯，是市面上唯一同時榮獲瑞士官方天文台精密時計認證和日內瓦印記（Poincon de Geneve）的腕表。

蕭邦IMPERIALE飛行陀飛輪腕表，採用符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽，限量8只。（CHOPARD提供）

蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕表搭載自製機芯，有黑面與藍面兩種款式。（CHOPARD提供）

IMPERIALE飛行陀飛輪腕表採用符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽表殼，砂金石錶盤點綴一朵珍珠貝母細工鑲嵌的蓮花，飛行陀飛輪位在蓮花中央，十分唯美，同樣僅限量8只。

★Alpine Eagle運動時尚

蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕表搭載自製機芯，有黑面與藍面兩種款式。（CHOPARD提供）

蕭邦Happy Sport Chrono腕表功能再升級，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金款及精鋼款。（CHOPARD提供）

Alpine Eagle系列腕錶推出配備飛返功能的計時碼表，並首次搭配年輕活力的橡膠表帶，更添運動時尚品味，搭載Chopard 03.05-C型自動機芯具備飛返功能，榮獲瑞士官方天文台認證，並有三項專利，可提高精準性能和操作簡易程度，Alpine Eagle XL Chrono腕表Lucent Steel A223精鋼款有阿萊奇藍色（Aletsch Blue）和極致黑色（Pitch Black）兩種款式，靈感源自雄鷹和阿爾卑斯的旖旎風光。