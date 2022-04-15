GUCCI歡慶GUCCI腕表50周年，在日內瓦打造一座名為「GUCCI Wonderland」遊樂園，在充滿歡樂驚喜的氛圍中，感受GUCCI精妙複雜時計、彩虹般的七彩寶石之美，尤其今年GUCCI一口氣推出三款全新自製機芯，包括GUCCI 25H鏤空陀飛輪、Dancing Hours飛行陀飛輪芯、GGV838.MP機芯，展現不凡的製表技術。

GUCCI Wonderland遊樂園充滿超現實的趣味，與GUCCI腕表精湛珠寶工藝和製表技術相呼應。（GUCCI提供）

★GUCCI 25H鏤空陀飛輪

GUCCI 25H鏤空陀飛輪搭載獨家飛行陀飛輪機芯，機械裝置彷彿懸浮在表盤底部的拉絲和橋板上方，有採用100%再生金打造的白金款、黃金款，以及搭配橡膠表帶的石灰色鈦金屬款式，充滿復古風格，又兼具未來前衛的高科技氛圍。

GUCCI H25鏤空陀飛輪K金腕表，搭載獨家飛行陀飛輪機芯，採用回收再生K金打造，550萬元。（GUCCI提供）

GUCCI H25鏤空陀飛輪腕表白金款搭配橡膠表帶，白金採用回收再生白金打造，420萬元。（GUCCI提供）

★G-Timeless Planetarium

G-Timeless Planetarium腕表以12顆公主式的寶石鑲嵌在表盤上，以寶石取代傳統時標，更添閃爍絢麗的光芒，只要按一下按鈕就能啟動寶石轉盤，在光的盛宴中圍繞表盤旋轉，別具趣味，有白金、玫瑰金和黃金三種款式，分別搭配12顆綠色沙弗萊石、藍色坦桑石及黃色綠柱石。

GUCCI G-Timeless Planetarium腕表12顆公主式的寶石鑲嵌在表盤上，奢華破表，915萬元。（GUCCI提供）

★G-Timeless Moonlight

G-Timeless Moonlight以月亮為靈感，表盤上的月亮從銀色新月逐漸變成散發珍珠光彩的滿月，搭載全新的GGV838.MP機芯，精密技術可準確顯示29.5天月相周期時間，因此只需每360年調校一次。有玫瑰金和白金兩種款式，天然隕石表盤上可見行星不停旋轉，恆星鑽石熠熠生輝。

GUCCI以月亮為靈感打造G-Timeless Moonlight灰色星空腕表，135萬元。（GUCCI提供）

★G-Timeless Dancing Bees_

G-Timeless Dancing Bees陀飛輪腕表融入歷史悠久的「En

GUCCI的G-Timeless Dancing Bees腕表，表盤上的蜜蜂會顫動，栩栩如生，715萬元。（GUCCI提供）

-tremblant」珠寶工藝，讓表盤上的12隻蜜蜂可隨著手腕的擺動而搖晃顫動，猶如蜜蜂振翅飛舞，並將粉紅色和綠色兩種稀有蛋白石切成長方形，在珍珠母貝表面上打造小巧的山形圖案。