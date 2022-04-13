放眼當今表壇，沛納海（Panerai）是力挺環保更積極的鐘表品牌，繼去年沛納海推出eLAB-ID環保概念表，以近99%的再生材質製表，並毫不藏私地將製表再生材質和技術與同業分享，呼籲表界同襄共舉。今年，沛納海再推以再生鋼材eSteel打造的Submersible QuarantaQuattro eSteel腕表，將回收材質運用在腕表上。

★Submersible QuarantaQuattro eSteel腕表

全新Submersible QuarantaQuattro eSteel潛水表有52%採用再生材質，落實永續環保的理念，其中全新研發的eSteel鋼合金，無論在化學性質、物理結構和耐腐蝕性皆媲美傳統精鋼，表冠護橋與表盤皆標示eSteel字樣，有深藍、灰色與綠色三種款式，表圈首次採用拋光陶瓷材料，表盤漸層處理，呈現細膩層次美感，搭載P.900自動上鍊機芯，厚度僅4.2毫米，支援日期顯示與三日動力儲存，防水深度300米，附兩款表帶，一款使用再生PET織物，另一款以再生橡膠製成。

沛納海Pam1226 Submersible QuarantaQuattro Bianco腕表，白色表盤搭軍綠色塑膠表帶，表帶有30%是以再生材料製成。（Panerai提供）

★Submersible QuarantaQuattro

Submersible QuarantaQuattro腕表推出44mm新尺寸，大小適中更舒適，有三種款式，藍色款Carbotech Blu Abisso (PAM01232)表殼採用了品牌最輕的碳纖維材質，比鈦輕、耐腐蝕、抗刮，輕巧且堅固，是應用於航空、賽車和生物醫學等領域的高科技材質。

沛納海Submersible QuarantaQuattro 藍色款Carbotech Blu Abisso (PAM01232)腕表，表殼採用碳纖維材質製成。（Panerai提供）

黑色表盤的Submersible QuarantaQuattro（PAM01229)，採用對比鮮明的白色Super-LumiNova夜光塗層，搭配黑色橡膠和深灰色編織表帶。白色表盤款Submersible QuarantaQuattro Bianco (PAM01226)，搭配軍綠色的表帶，充滿軍裝風時尚。

Submerisble QuarantaQuattro所採用的橡膠表帶有30%是以再生材料製成，編織表帶也有68%是環保再生織物材料製成，是充滿環保理想的腕表。

★與PRADA聯手 好時尚

沛納海、PRADA聯手贊助Luna Rossa帆船，為慶祝船隊在美洲盃帆船賽中的PRADA盃勇奪冠軍，推出聯名表Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa腕表，細節融入PRADA的經典黑紅色調，限量1500只。