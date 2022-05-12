法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大指揮大賽首獎的指揮家呂紹嘉，今日下午出席行政院文化獎領獎，他表示，台灣現再各交響樂團已經很成熟，「我非常期待有一天，台灣的樂團能夠驕傲地帶著國人有特色的作品，迎向世界，以及帶著對西方傳統的透徹了解，自成一家之言的詮釋，受到世界的肯定，在廣泛的國人中，讓交響樂團成為大家的驕傲。」

呂紹嘉表示，他2010年從國外返台，擔任國家交響樂團音樂總監，「現在台灣整體音樂環境非常成熟，也很欣慰地看到國內各交響樂團越來越進步，我心裡有個願望也越來越具體，這是有點像唐吉軻德式的，希望能進一步建立對樂團的主體性和自信心。」

呂紹嘉表示，自信心來自於對自己的了解，「在我成長的年代，大家常常說演奏西方交響樂，離我們好遙遠，我們怎麼可能跟得上，要急起直追，要像模像樣，但這個目標已經要翻頁了。」

呂紹嘉表示，現在有很成熟的演奏技術，多元的文化，還有越來越多傑出的東方作曲家，「這些有別於西方的美學思維，有自己的美學文化，我們應該在被動與主動面，以更現代性、世界性、主動性來定義交響樂團的形式，尤其在台灣，要建立自己的主體性。」

呂紹嘉感謝他的父親、母親，「謝謝你們教導我們子女與人為善、實事求是，為了所愛，不求目的、全力以赴的處世態度。」此外，呂紹嘉也感謝他的太太，「她是我30歲之後的人生支柱，沒有她就沒有我。」以及感謝恩師指揮家陳秋盛，還有支持著他的長輩黃榮村、林懷民、陳郁秀、嚴長壽等人。