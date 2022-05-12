菲律賓本周一舉辦全國大選，目前開出98％選票，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）贏得過半選票，篤定當選。外交部發言人歐江安今天表示，駐菲代表處第一時間已經發布推文祝賀，對於菲國人民透過民主程序和平展現民意，外交部表達敬意。

歐江安說，台菲地理位置相近人民往來密切，目前在台灣有15萬菲律賓籍移工與新住民，菲律賓是台灣推動新南向政策的重要合作夥伴，在全球經濟受到疫情衝擊產業鍊重組的情況下，菲律賓是台商積極佈局投資的重要國家之一，我方也期待跟菲律賓新政府深化雙邊實質友好關係。