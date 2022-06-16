俄國鋼琴家茲拉塔．喬基耶娃上台演奏時，除了和觀眾分享音樂，同時也很看重與觀眾共享的音樂時光。（杜宜諳攝）

愛彈琴也愛攝影，俄國鋼琴家茲拉塔．喬基耶娃（Zlata Chochieva）首度來台，本周末起將與指揮家陳美安、國家交響樂團同台，在北、高兩地演奏蕭邦第一號鋼琴協奏曲。

首次來台，喬基耶娃對一切都感到新鮮，她還特別詢問陳美安，哪裡可以買到音樂盒，以及透露她音樂之外的興趣，就是攝影，她表示，「照片雖然是安靜的，但卻有無聲的音樂在裡面，這和直接發出聲響的樂器很不一樣，我很喜歡這種記錄當下的感覺。」

喬基耶娃自小就在音樂的環境裡成長，她的母親是一名鋼琴家，大她五歲的哥哥也學鋼琴，她常常聽著母親演奏的琴聲，也跟著加入哥哥的鋼琴班，由鋼琴老師妮娜（Nina Dolenko）啟蒙，自此踏上音樂之路。

喬基耶娃說，音樂一直是她人生中自然而然的事情，有如天命，「我在還沒開始上學之前，就開始學鋼琴了，音樂成為我生活的一部分，我永遠記得四歲半時在班上彈琴的感覺，也特別喜歡分享音樂的感覺。」

喬基耶娃出生於1985年，自小以神童之姿踏入樂壇，8歲時在莫斯科柴可夫斯基音樂學院大禮堂首次與交響樂團合作演出，曲目為莫札特第17號鋼琴協奏曲（K.453），此後經常現身許多極具聲望的音樂廳、音樂節，與各大交響樂團及知名指揮家合作。

回憶8歲上台彈協奏曲的經驗，喬基耶娃表示，那是一個偉大的廳堂，鋼琴名家如霍洛維茲、李希特都曾在那裡演奏，後來長大每次回到那裡演奏，壓力總特別大。而她當時8歲，完全不會怯場，一心一意想和大家分享音樂，「那天我的家人、老師都很緊張，但我一點都不緊張，樂團還在調音時，我就迫不急待差點走上台了。當時覺得很快樂，很興奮地想分享。」

喬基耶娃表示，作為演奏家，演奏對她而言除了分享音樂，更多了份責任感，「我必須要對作曲家負責，對觀眾負責，大家來聽我演奏，這是我們共享的一段生命時光，對我也很珍貴。」

回憶14歲時與鋼琴大師普雷特涅夫學習，喬基耶娃表示，她從大師身上學到一件很重要的事情，就是練琴要有方法，「練琴是一件充滿智性的事情，碰到困難要思考怎麼解決，找到問題的關鍵點，就能真正解決問題。」

喬基耶娃表示，普雷特涅夫不只是她的老師，更是她人生道路上的啟發者，「他會在意我對音樂的想法，以及要如何呈現，並協助我實現我的想法，都是他會關注的面向。」