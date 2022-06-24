同樣師大音樂系博士班畢業，鋼琴家林瑋祺與李宜芳將舉行2022雙鋼琴音樂會「畫」妝舞會，音樂會以「舞」與「畫」作為2大主軸，展現雙鋼琴音樂的精巧與變化。

李宜芳接受中央社專訪時表示，她與林瑋祺2人合作的緣分先是從2006年應當時台北縣立交響樂團之邀演奏雙鋼琴協奏曲開始，2011年才開始第一場雙鋼琴合作，從磨合中逐漸建立演奏默契，變成固定的雙鋼琴演出。

李宜芳表示，這次音樂會上半場演出包括法國作曲家拉摩、浦朗克、德布西的知名舞曲作品，並加上拉威爾原本為踏板豎琴所創作的七重奏室內樂作品「序奏與快板」，以及與德布西原本為交叉雙排弦豎琴所作的「神聖舞曲與世俗舞曲」。

李宜芳說，拉威爾跟德布西這2首作品都是來自不同豎琴規格廠商的邀約，大概都是10分鐘左右，2首作品都寫得很棒，後來兩人都自己改編成雙鋼琴版本，「我們將這2首樂曲前後演出，希望展現這2名同時期最富盛名的法國作曲家，在面對同一樂器時，截然不同的樂思與寫法。」

下半場選取俄國作曲家穆梭斯基最著名的經典作品「展覽會之畫」，「展覽會之畫」創作靈感來自於穆梭斯基好友維克托‧哈特曼（Viktor Hartmann）的畫作展覽會，原曲為鋼琴獨奏版本，這首作品因為拉威爾改編成管弦樂而聲名大噪。

李宜芳表示，這次他們用的雙鋼琴版本則是波蘭指揮家也是編曲家克萊門斯‧斯塔里布拉特（Klemens Starybrat）2014年根據拉威爾的管弦樂版本改編。

林瑋祺自幼接受台灣完整音樂教育，其曾於被推薦在波蘭蕭邦故居Zelazowa Wola舉行蕭邦作品獨奏會，是第一個在此演奏的台灣人。目前任教於國立台灣師範大學、台北市立大學、真理大學音樂等校音樂系，以及師大附中音樂班。

李宜芳目前是真理大學音樂應用學系鋼琴專任教授兼秘書室主任秘書，多年來經常舉行巡迴獨奏會，持續保持對音樂與音樂教育的熱情。李宜芳說，他們會不定期舉行音樂會，也希望每一次演出都有不一樣的主題跟曲目，帶著樂迷們一起進入雙鋼琴的音樂世界。

林瑋祺、李宜芳的雙鋼琴音樂會—「畫」妝舞會因疫情關係，從5月13日延期到6月25日，地點在台北國家演奏廳。（編輯：張芷瑄）1110624