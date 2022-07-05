中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄擁有甜美臉蛋和E及傲人上圍，常被誇是「純欲天花板」，意思是外型可愛單純，動作卻性感撩人。最近林襄宣傳寫真集《與你襄愛》的限定私藏版，並拋出一段自己穿著性感內衣伸手綁頭髮的影片，可見她雙手一抬，左胸下的招牌玫瑰花刺青見光，若有似無快走光的樣子再度讓粉絲暴動。

林襄近年接連推出寫真集《與你襄遇》、《與你襄愛》都大獲好評，去年她上《國光幫幫忙之大哥是對的》宣傳桌曆，自曝胸下玫瑰花刺青的秘辛，庹宗康打趣問刺青時刺青師傅是否手會很痠？林襄接話表示：「沒有啦！是我自己這樣子」，暗指全程都是自己捧著胸部才讓刺青師方便工作，引來來賓無限遐想。

近年林襄人氣爆紅，更吸引不少日本網友注意，在推特引起討論，消息傳回PTT引發討論，不少人看好林襄會成為下個在日本走紅的台灣啦啦隊女神，但也有人提出不同看法，表示林襄的招牌胸下刺青雖然很迷人，但在日本文化裡可能會變成難以接受，因為不少日本人將刺青與黑道文化畫上等號，通常有刺青就會比較難被日媒邀請拍寫真，但也有人說：「不會，因為有刺青+日本的寫真女星一堆」。

林襄最近在IG狂推寫真集私藏版的限定預購，表示：「期間限定預購結束只會有一般版囉」，更曬出一支自己穿著性感內衣撩起頭髮綁馬尾的影片，上半身內衣一縮露出刺青，接著又對鏡頭露出迷濛的眼神，引來粉絲回：「錢包快失守了」、「我已戀愛了」、「這次還有多送悠遊卡，那早買的不就虧了」、「這角度讚」。