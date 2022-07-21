導高關懷青少年回到正軌的「逆風劇團」，因為疫情衝擊，演出機會大為減少，他們現在面臨困境，因此近日發起「逆風劇團夢想基地計畫」，希望透過大眾的支持，募集逆風劇團基本營運支出，讓原有服務得以繼續。

成立於2015年的逆風劇團，是由3位曾有放蕩不羈青春的創辦人瑋盛、韋志與奕醇所創立，他們藉由戲劇與陪伴的方式，引領高關懷青少年回到正軌，7年來除了協助40位青少年登台演出超過40場，也透過多元的藝術培育、職涯探索等課程，協助上百位少年回歸校園或社會。

對於許多在逆風劇團找到歸屬感的少年來說，這裏是他們第二個家。18歲阿志因過動與學習障礙，從小在學校頻遇挫折，加上同儕間的霸凌，讓他放棄學習。再加上原生家庭的變故，讓阿志相當徬徨與茫然。但透過劇團的帶領與陪伴，他重拾自信並找到人生方向，在高一時選擇休學投入職場，一肩扛下家計重擔。

另外一位15歲的少年小恩，自小父母離異，卻因疾病需在醫院接受化療，當他最需要家人陪伴時，家人卻不在身邊，讓年幼的小恩獨自一人承受病痛與孤單，也因治療導致頭髮掉光、牙齒腐蝕等副作用影響，小恩的性情大變。

小恩心中那股說不出來的痛轉用暴力宣洩，因此他犯下傷害、偷竊等案件，不斷進出少年觀護所與青少年學園，甚至被判刑入獄兩年。但在接觸逆風後，透過劇團的關懷陪伴，小恩學會坦然面對自己犯下的過錯，並學會為自己的人生負起責任。

無過因為疫情導致演出減少，少年們賴以為生的打工也被頻繁減班，影響日常生活，使得劇團的服務量不斷增加，營運成本也隨之提高，導致劇團經營面臨巨大挑戰。

為了不讓服務與培育課程被中斷，逆風劇團7月20日發起「逆風劇團夢想基地計畫」，希望透過大眾的支持，募集逆風劇團基本營運支出。更多「逆風劇團夢想基地計畫」可參考官網（https：／／backme.tw／ref／RvGhs／）。