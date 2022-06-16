同為一代女神的香港女星黎姿（現名：馬黎珈而）和李嘉欣，嫁入豪門後都淡出演藝圈，不過一舉一動仍受到關注，20日李嘉欣將迎來52歲生日，黎姿也提早替她慶生，兩大美女同框，瞬間吸引網友目光。

黎姿今(16日)在社群PO文，祝李嘉欣生日快樂，還順便幫余詩曼的經紀人Joanne陳易遙慶生，照片中黎姿和李嘉欣都露出甜美笑容，穿著高貴典雅，氣質出眾，好狀態根本看不出年紀，兩人加起來破百歲，但歲月似乎沒在她們身上留下痕跡，令人驚艷不已。

黎姿比李嘉欣小1歲，但卻早她幾年出道，影視歌三棲的她，因為標誌臉蛋和姣好身材，有「愛美神」稱號，在電影《古惑仔》系列飾演小結巴一角，深植人心，當年與佘詩曼、蔡少芬、宣萱並列TVB四大花旦，不過2008年嫁給殘疾富商馬廷強後，就淡出演藝圈，而她之後接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的女CEO。

另外，香港小姐、國際華裔小姐出身的女星李嘉欣，擁有中葡混血的混血美貌，是圈內公認的大美人，有最美港姐稱號，而她也在2008年嫁給香港船王的孫子許晉亨後淡出演藝圈，婚後育有一子。