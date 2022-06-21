有「最美港姐」封號的李嘉欣，去年因健康亮紅燈住進加護病房（ICU），搶救48小時才從鬼門關走過；昨（20日）是她52歲生日，李嘉欣曬出慶生美照，整體狀態好到發光，完全看不出實際年齡。

李嘉欣生日當天在IG謝謝支持她多年的粉絲朋友，並上傳一張慶生美照，畫面中，李嘉欣放下一頭長直髮，臉上化著精緻妝容，向鏡頭露齒甜笑，肌膚好到發光，氣色看起來也絕佳；服裝方面，她身穿白色深V上衣露出鎖骨和香肩，下身則走「下衣失蹤」風格，秀出性感腿根，無論是臉蛋或是身材曲線，怎樣都不會聯想到已52歲，讓許多網友紛紛留言驚呼：「永遠那麼年輕漂亮」、「你是我認識的最美麗的女人」、「看起來20歲」。

李嘉欣擁有中葡混血的美貌以及高挑身材，從選美比賽奪冠後，順利進入演藝圈發光發熱；感情方面，她2008年與身價百億的香港船王許愛周之孫許晉亨結婚，婚後生下一子許建彤，僅管淡出螢光幕，依舊把外型保持在巔峰；她過去分享過保養祕訣，分別為注重毛孔護理、愛吃水果、熱愛喝養顏煲湯、保養斷食法，讓天生麗質的外貌能凍齡更久。