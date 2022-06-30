現年50歲香港一代玉女黎姿，活躍於90年代，過去接拍無數作品紅極一時，2008年和大她15歲的富商馬廷強結婚，同步宣布淡出演藝圈，近年她接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的CEO，不僅事業得意，私下也很享受生活，近日她PO出一段正在吃麵的影片，竟未設置濾鏡，可清楚見到眼袋。

黎姿30日在IG曬出一段現身平價麵館影片，只見她夾起熱騰騰的雲吞麵，冒出濃濃的白色蒸氣。影片中，她的打扮低調樸素，剪了一頭齊肩俏麗短髮，顯得整張臉既溫婉又不失幹練，而就在她低頭吃麵的時候，可見到她的頭髮頂部有些稀疏，似乎已有開始掉髮的跡象。

黎姿50歲的美麗臉蛋上，雙眼下方長出鬆垮眼袋。(圖/黎姿 IG)

對著鏡頭，黎姿拍下自己吃麵的每一幕，滿臉笑容地喝著檸檬茶，非常享受這頓飯。以她50歲的年紀來說，已算是保養的相當好，全身光彩耀人，不過卻被網友抓包，在她笑起來的時候，眼睛下方出現黑色眼袋，以及長長的眼角紋路，但網友評價，儘管眼袋輪廓有些深，依然是一名風華絕代的美女。

事實上，黎姿目前早已在半退隱狀態，不過她出道成名得早，對許多人來說，就是女神的經典同義詞，不管是早期的《珠光寶氣》或是《金枝慾孽》，除了精湛演技深植人心外，白皙皮膚畫上簡單淡妝，她的淑女美貌仍讓人懷念不已，如今只是偶爾現身社群，氣質依舊非凡，絲毫不減當年的女神樣貌。