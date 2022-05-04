港星袁詠儀（靚靚）不只是香港金像獎影后，天生麗質的她還是選美出身，袁詠儀在1990年以19歲妙齡獲得香港小姐冠軍與最上鏡小姐獎，袁詠儀的高顏值常被讚是盛世美顏，儘管她已50歲，凍齡袁詠儀依舊保養有術，近日現身餐廳用餐的袁詠儀，就大方曬出自己的素顏，她肌膚白皙、零細紋，完全沒讓歲月在臉上留痕跡。

袁詠儀近日接連曬出到餐廳用餐照，她也大方曬出自己的素顏照，只見袁詠儀放下一頭中長髮，素顏的她肌膚白皙、光亮，且袁詠儀臉上根本看不到皺紋，完全沒讓歲月在臉上留痕跡，濃眉大眼的袁詠儀超凍齡，絕佳狀態超不科學。

袁詠儀大方曬素顏。（圖／取材自袁詠儀微博）

袁詠儀的不科學美顏也吸引網友直呼：「靚靚如何保養的，皮膚狀態這麼好」、「靚靚好漂亮」、「素顏都可以這麼美」。其實袁詠儀在1990年以19歲妙齡競選香港小姐時，她就以一雙濃眉大眼、精緻五官掀起討論，最後更一舉拿下香港小姐冠軍與最上鏡小姐獎。

而袁詠儀儘管已年過半百，天生麗質的她依舊保養有術，袁詠儀擁有凍齡顏值和姣好身材，絕佳狀態讓人看不出她50歲了，說袁詠儀是美魔女一點都不為過。