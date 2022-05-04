女星壯壯（沈立心）從節目《國光幫幫忙》出道，她以亮眼外型、火辣身材和活潑開朗的個性，讓壯壯擁高人氣，之後壯壯搭上中華職棒啦啦隊的熱潮，擔任過中信兄弟Passion Sisters隊長，目前則是樂天桃猿應援團團長，親民的壯壯也不吝嗇在網上和粉絲互動，她近日就曬出喝汽水照，只不過壯壯轉身沒布，美背全裸到腰窩，畫面辣翻。

壯壯日前在網上分享一系列喝汽水辣照，她發文直呼：「有時候就是想喝一種味道，小時候的回憶 彈珠汽水」，只見壯壯身穿短版綁帶小背心、牛仔寬褲，中空裝穿搭讓壯壯的纖細蠻腰全都露，壯壯還俏皮手拿汽水拍照，只不過當她一轉身竟沒布，肩膀和背上只有兩條綁帶，美背全裸到腰窩，辣照吸睛度爆表，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

壯壯性感喝汽水照吸引女星「鮪魚」徐瑋吟直呼：「太瘦了吧！！」同為啦啦隊的小雞則大讚：「那個背好美」，逗得壯壯開心回應：「啾」，網友也紛紛留言：「壯壯好清涼消暑」、「這美腰很可以」、「好美壯壯 好辣」。

其實，壯壯除了是啦啦隊女神，一心向學的她，目前在輔仁大學就讀體育管理碩士班就讀體育行銷，預計在今年將拿到碩士學位。而總是甜美可人的壯壯，其實就曾自爆她過去食量很大，曾經一餐吃掉80顆水餃，直到她透過運動、控制飲食後，才瘦出這一身姣好身材。