女星壯壯（沈立心）從節目《國光幫幫忙》出道後，亮眼外型加上活潑個性擄獲大票粉絲，之後把工作重心轉往啦啦隊，過去擔任過中信兄弟Passion Sisters隊長，目前是樂天桃猿Rakuten Girls團長；日前壯壯才因為褲子太短大露蜜桃臀引起討論，近日一段在場上左右搖的畫面，晃暈一片網友。
壯壯最近積極為即將開打的中華職棒應援做準備外，她也是台新夢想家啦啦隊FormosaSexy成員，昨（22）日在IG分享於夢想家主場熱舞的影片，超自信地說，「來看最凶辣辣隊」，更不忘替球團喊話，「台新挺有夢想的」。
畫面中壯壯在前方帶領著其他啦啦隊員，在籃球場中隨著音樂熱舞，不時地扭腰擺臀，穿著兩截式啦啦隊服，激短又超合身的熱褲，讓壯壯蜜桃臀在上下左右搖晃時，畫面顯得更加震憾又誘人；壯壯超有料的上圍，和臀部結實又飽滿的曲線，纖細的四肢，好身材讓現場球迷眼睛大吃冰淇淋。
壯壯超火辣熱舞畫面再度電暈大票網友，紛紛激動大讚，「辣起來」、「正翻了」、「讚，夠動感，夠性感」、「辣到女朋友不准我去看比賽」、「壯壯的C位真出色」、「笑容好迷人」。
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