台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊，本周末回到主場臺中洲際迷你蛋，再度展現無庸置疑的實力，對決新竹街口攻城獅以及高雄鋼鐵人，拿下二連勝佳績，力拚聯盟第一寶座。兩天主場賽事適逢「台新三十」周年，趁勢舉辦主題周活動，中場活動中合計發送價值數十萬元的台新Point給入場支持夢想家的球迷，獲得全場熱烈地迴響。

台新銀行總經理暨福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊尚瑞強表示，台新銀行成立至今，三十年以來一直延續著「認真」的精神，盡心將服務做到最好；就如同台新夢想家的每位球員，無論勝敗，都會以最認真的態度，盡力在球場表現出最好的一面。尚瑞強指出，本次為歡慶「台新三十」，台新銀行與球團精心為球迷準備相當多的禮物，合計兩天賽事，台新共贈送現場球迷價值逾新台幣25萬元的點數回饋。台新更藉由本身的數位金融優勢，將多項優惠透過Richart Life大方分享給球迷，此外，也發揮巧思將台新高度重視的「永續」、「淨零碳排」等字眼融入進球場的環廊遊戲、聯名商品當中，期盼藉由台新主動拋磚引玉，發揮綠色影響力。