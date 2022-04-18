啦啦隊女神壯壯（沈立心）從《國光幫幫忙》出道後靠著天使臉孔、火辣身材，受到大批觀眾的喜愛，加上他活潑的個性與火辣的穿搭風格，使她社群平台的追蹤人數不斷攀升。而日前前往屏東墾丁度假的她，還不忘分享身上所穿搭的潮流單品，但網友一看到卻忍不住歪樓了。

壯壯日前在IG上PO文「終於等到這雙我朝思暮想的櫻花粉Nike Dunk Low，每次要出手都被秒殺沒貨，現在終於能換我穿出門秒殺底片了」。而照片中只見她畫著精緻的妝容，身上則是穿著一件粉色BRA TOP搭配超短牛仔褲，並將腳縮起擺出各種性感又俏皮的姿勢，也因此讓一雙白皙的蜜大腿及性感蜜桃臀一覽無遺；後面幾張照片，壯壯還加碼送上彎腰辣照，使傲人上圍曲線呼之欲出，加上甜美的燦笑電得網友直呼「粉粉嫩嫩的壯壯也太美膩」、「完了，太性感了啦」、「我不行了」、「完全戀愛」、「整個可愛爆表」吸引超過萬人按讚。

事實上，擁有前凸後翹好身材的壯壯，不久前也曾在IG上曬出一張工作照，要網友記得她的背號，但仔細一看才發現她所穿的超短熱褲竟掉出1/3的蜜桃臀，同樣吸引不少人歪樓留言「什麼背號？」、「哪裡有背號，沒看到」、「我真的沒有在看背號」、「眼裡只有水蜜桃」、「所以幾號？」。