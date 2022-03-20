女星壯壯（沈立心）擁有甜美外型和火辣身材，從《國光幫幫忙》出道後，就受到關注，被封為「國光女神」，目前擔任樂天桃猿啦啦隊應援團團長的她，也有「最美團長」、「啦啦隊女神」稱號，近日，她在社群曬出絕美背影照，讓網友看了都被電暈。

壯壯不僅是中職樂天桃猿啦啦隊團長，也是P.LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家啦啦隊FormosaSexy成員，19日她在社群曬出自己在FormosaSexy中的專屬背號，寫下「對！沒錯，知道壯壯的背號了吧」。

照片中她穿著背面印有「23號」的短版上衣，中空設計讓她辣露纖細蠻腰，往下看更火辣，激短運動褲直逼腿根，渾圓蜜桃臀有三分之一跑出來見客，窈窕曲線一覽無遺，讓網友看了都血脈賁張。

雖然壯壯是想強調自己的背後，但網友目光都忍不住放在她的好身材上，「那個屁股也美的太誇張了吧」、「這下球員比賽會不會不專心」、「3分之1跑出來了，太辣了吧」、「太搶眼了」、「戀愛了」，還釣出不少圈內好友直呼「我看不到背號在哪裡」、「很容易分心」、「這個屁股我愛死」。