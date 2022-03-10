《Help！女孩花惹Fun》由樂天啦啦隊擔任外景主持。（狼谷娛樂提供）

狼谷娛樂自製實境節目《Help！女孩花惹Fun》，內容長達10小時外景拍攝，由樂天啦啦隊擔任外景主持，包含近期轉戰球場主持的「凍齡女神」沐妍，以及Rakuten Girls樂天女孩陳伊、林襄、Yuri（陳怡叡），首集將在台中后里后豐鐵馬道，女孩們將面臨前所未有的考驗，長時間的奮戰讓她們直呼：「太硬、太誇張了！」

過程中女孩們必須一直坐在辦公椅、快速向前抵達終點，若不小心離開椅子上，工作人員會在辦公椅上「加重量」，放更多礦泉水，讓女孩們往前滑行更為吃力。女孩們為了獲得勝利，陳伊先耍心機，假裝丟礦泉水，陷害「樂天尤物」林襄犯規，不顧女孩情誼，力拚一定要贏。

林襄因時常屁股離開椅子上，讓現場工作人員、粉絲，全程緊盯林襄屁股，提醒她避免犯規，林襄羞喊「不要看」、「想偷作弊都不行」，甚至自作聰明的林襄把椅子扛起來，忘記屁股離開椅子，被工作人員狂加水，她笑說：「我以為沒人發現！結果被抓到，被工作人員加重水，走得又更累，我真的是超級後悔！」

此外，年紀最小的林襄頻頻被沐妍、陳伊、Yuri惡整，不斷向工作人員呼喊：「林襄已經站起來了！」3位女孩同時起鬨，一直引導現場人員看林襄，導致林襄事後腦羞嗆：「你們這些老狐狸！害我直接被加重水，無言！」

甚至錄影途中，外景長時間曝曬，沐妍整路不敢鬆懈，卻熱到中暑、嘔吐不止，製作單位見狀趕緊支援，讓沐妍休息一下，現場粉絲看見感到心疼，並且直呼：「女神加油！」不只這樁，被譽為「地表最正」啦啦隊女神Yuri，一路拚命滑行，結果不小心跌倒、弄壞攝影機，甚至擔心自己被換角，喊著說：「拜託不要把我換掉！」爆笑全場。《Help！女孩花惹Fun》明（11日）起，每周五晚9時在狼谷娛樂台、狼谷娛樂官方YouTube同步播出。