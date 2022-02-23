中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），日前指控搭捷運遭陌生男子偷拍裙底，她難過又生氣報警，短今還喪氣寫下：「對人性感到失望」，偷拍風波讓她心情大受影響，所幸經過幾天的沉澱後，短今走出戶外散心，親民的她也不忘放送福利，曬出辣露美背的穿搭照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，短今現身花蓮農場外拍，她也發文寫下：「終於可以透透氣了」，只見短今身穿裸膚色運動套裝，背後還有挖洞設計和大蝴蝶結，讓她白嫩美背全都露，性感又不失俏麗，短今雖然全身包緊緊，但她一個轉身動作，就讓前凸後翹的S曲線一覽無遺，好身材相當吸睛。

短今曬照也吸引粉絲大讚：「短今好漂亮」、「超級美」、「後面透的很好看」、「背影也好看」、「這男友視角我覺得可以」。其實，短今日前才經歷裙底偷拍風波，她在IG指控，去年7月在捷運站遭陌生男子假裝問路，結果竟偷拍她裙底，短今強調：「雖然影片中我有穿安全褲，但是拍攝者故意將相機換很多角度，並且假裝問路，拍攝我的正臉，在多個網站上散佈」，讓她喪氣感嘆：「對人性感到失望」，短今也呼籲，網友不要轉發、散佈，造成二次傷害。

短今擁173公分的高挑身材、一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和「娜美級」E罩杯傲人身材，讓短今擁超夯人氣，是著名的啦啦隊女神代表。

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