繼中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）遭陌生男子偷拍裙底，同隊的希希今（2日）也成為第二個受害者，好姐妹短今目睹一切，在社群平台支持希希提告。

希希、短今都是中信兄弟啦啦隊成員，感情相當要好，今（2日）兩人還一起約吃飯，留下可愛的合影，未料過不到2小時就出狀況，原來希希在捷運站時被色狼偷拍，好在她及時發現不對勁，當場將噁男抓進警察局，接著在IG限時動態PO手機螢幕等證物，憤怒地表示：「OK，沒想到偷拍底褲也發生在我身上，然後還被我抓到。」並附上翻白眼的表情符號。

短今全程目睹犯案過程，在IG限時動態PO灰底圖，心有餘悸地說：「抓到現行犯了，我的心跳好快，從來沒有這麼緊張過」最後她力挺希希告到底，不要讓色狼逍遙法外。

色狼偷拍女性裙底事件層出不窮，短今上月才在IG透露，收到粉絲傳來她2020年搭捷運手扶梯遭偷拍裙底的影片，雖然當時有穿安全褲，但掌鏡者故意喬很多角度，還假裝問路拍到她的正臉，事後再多個網站散佈；短今蒐證後已完成報案，呼籲網友不要再轉發，造成二度傷害。

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