中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今（胡馨儀）擁有超高人氣，超辣美腿及173公分的高挑身材是她的招牌，也讓她獲得許多球迷和粉絲的喜愛，成為隊內的人氣隊員之一，而短今近日在捷運上遭到偷拍裙底，事後她也隨即趕到警局報案，沒想到過了幾天後，同為「PS女孩」成員的希希也遭到偷拍，所幸最後有直接抓到偷拍之狼，短今也憤怒表示會告到底。

短今於不久前剛在捷運上遇到捷運之狼的偷拍，憤怒的她隨即到警局備案，並沮喪的表示對人性感到失望，也提醒身邊的親友搭捷運時千萬要小心周圍的陌生人，不料過了沒多久同為中信兄弟啦啦隊隊員的希希也遭到偷拍，所幸的是希希馬上就抓到了現行犯，到了警局後的希希更是在IG上表示「OK，沒想到偷拍底褲也發生在我身上，然後還被我抓到」可以看到希希的限時動態畫面中，警局的桌上擺放著手機等證物，員警也翻閱著捷運之狼的手機蒐證，希希也對此事件表示非常無奈，不懂為什麼會有人如此不尊重他人，甚至在公眾場合偷拍陌生人。

對此，身為隊友的短今也發限時動態為希希抱不平，她表示終於抓到了現行犯，雖然從未心跳那麼快和緊張，不過對於偷拍的行徑她們不會姑息，絕對會告到底以維護自己的權益，除了要讓偷拍者受到應有的懲處外，也呼籲大家若是遇此情況千萬不能姑息，絕對要抓到嫌犯，杜絕照片被散布的機會。