屈中恆、王睿經常與明金成聚會。（摘自明金成臉書）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

明金成在演藝圈有著好人緣，經常與藝人好友聚會。（摘自明金成臉書）

明金成與屈中恆、黃小柔經常有家庭聚會。（摘自明金成臉書）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下當時還在坐月子的愛妻林沛締（Patty）與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」。明金成的告別式將於明天（1日）上午8點在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，之後長眠新北市萬里的天祥寶塔禪寺。明金成生前交遊廣闊、人緣極佳，過去近30年參與彼此人生大事的好友六月，是他3年前婚禮，也五味雜陳包辦告別式總召，與他深交36年的麻吉的屈中恆將代表親友念追思文，趙駿亞、楊銘威、陳德烈、Junior、張天霖等6位好友則會扶棺送他最後一程。

屈中恆今受訪時表示，自己這輩子最親近的朋友屈指可數，除了庹宗康、卜學亮、黃小柔老公王睿和資深製作人黃裕昇，就是明金成了；他18歲時因拍攝電影《黑皮與白牙》認識16歲的明金成，兩人從此愈走愈近，情誼36年不變。說起明金成的好，他說，只要跟明金成相處過的都會喜歡他，因為他夠義氣、對朋友百分百付出，對朋友向來「只有人負他，沒有他負人」。

據悉不少圈內人都欠明金成導演費，或是賴帳劇本開發費、編劇費等，他就算吃虧、受委屈也總是無怨言，覺得得饒人處且饒人，甚至還能把對方當朋友，常讓身邊好友們看不下去，屈中恆說：「他就是個心軟、吃軟不吃硬的人！」

屈中恆昨在高雄演出舞台劇《ART》、今回台北，「今天坐在高鐵上，也是在想著金成。活這麼大，第一次覺得心裡缺了一塊，不敢相信生命中再也沒有這個朋友。」他從小跟明金成玩到大，「直到後來他開始導戲，我去演舞台劇，有一段時間各忙各的。約3、4年前，他找我和王琄聊他那個電影劇本，才又聯絡比較勤。我很慶幸還好這2、3年我們經常相約這玩、那玩的，還好有這一段，留下很多美好回憶」。

明金成曾飽受憂鬱症折磨多年，他把親身經歷寫成電影劇本《我把杜鵑花插在你的胸前》，想紀念自己的媽媽，手上有這劇本的屈中恆說，劇本故事內容從他童年遭遇到後來犯病、住進松德院區，在院區發生的故事、再到出院。他和王琄被明金成鎖定演自己的爸媽。可惜這案子送了文化部3次，都未獲青睞成了他離世前未竟的遺憾。

屈中恆說，直到聽明金成口述起這劇本故事時，自己才真正知道好友童年時期經歷了什麼，因為他媽媽有精神分裂症，成長過程中過得很不快樂，媽媽無法為他準備任何上學要用的東西，甚至小二那年校外小旅行，每個同學都帶著媽媽的愛心去野餐，就只有他沒有，當時班上女老師抱他過來坐在自己腿上，然後一片片剝橘子給他吃，這段溫暖回憶讓他終生難忘，明金成成年後也找到這位已移民美國的老師，親向對方致謝。

屈中恆坦言聽明金成口述這段往事時，因為太難受、扎心當場就哭了，並強烈建議一定要把當年這一段寫進劇本裡，「那老師根本是天使！是人間至善！」對於這個明金成來不及完成拍攝的遺願，屈中恆說有一些朋友想要促成這件事，但都還在討論當中，如果屆時主導者還是找他演出，有什麼可以幫忙的他都願意幫忙。

六月18歲就認識明金成，也是因為他引薦才進了演藝圈，明金成對她來說一直都是最好的良師益友，自從他驟逝，她除了幾乎每天都風雨無阻到靈堂幫忙，也義無反顧扛起「總召」職責，協調摯友後事的繁複大小事。她坦言自己是個很不擅長告別的人，「我沒有覺得他離開，就覺得他只是移民到國外」，但也坦言有點後悔自己私下很不愛拍照，永遠只出現在別人的照片裡，幾乎沒有留下跟明金成的單獨合照，連這次告別式上要播放的追思影片，也幾乎沒有她的畫面。

趙駿亞這些日子也幾乎每天都會去靈堂，陪明金成「喝一杯」，也幫忙帶明金成的愛犬去看醫生。他說上周曾夢過明金成一次，「他叫我跟德烈說要多吃點飯。吃完叫他來，有事要跟他講。他可能覺得德烈太瘦了吧，但德烈聽了以為我在開玩笑！」他說之前與明金成一起騎重機，朋友有拍下一些影像，「明哥問過我、叫我剪接一下，但朋友去大陸工作1年，最近才有時間剪好約3分鐘的影片，我會放在粉專上紀念他」。他也透露今天在靈堂有見到Patty，發現她雖然仍虛弱但氣色好多了。對於Patty傳出暴瘦剩47公斤，六月則解釋：「就是恢復到小姐時期的體重啦！」