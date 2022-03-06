32歲韓國男星金宇彬因《繼承者們》中面惡心善的男二「崔永道」紅遍全亞洲，不過在他首部主演電視劇《任意依戀》播出隔年，卻不幸罹患鼻咽癌，在長達2年半的治療後，終於恢復健康，2019年底帥氣現身青龍電影獎頒獎典禮，今年更是全面回歸，抗癌成功後演出的作品都將陸續上檔。

金宇彬康復後接連投入電影《外星＋人》、多段式劇集《我們的藍調》、Netflix影集《末日騎士》的拍攝，可見他對演戲的熱愛，他近日接受韓媒訪問時，提到睽違5年重回片場，《外星＋人》第一場戲打版下去的瞬間，應該是自己10年後都忘不了的快樂記憶，到現在都還記得當時現場空氣的味道，「我和工作人員打招呼並討論著演技時，還差點哭了出來，想說『我真的回來了啊』，內心相當激動」，看到大家如此開心地歡迎，讓他感動直呼「覺得自己很幸福」。

金宇彬在《偶然成為社長2》中嘴甜收服地方奶奶。（愛奇藝國際站提供）

鮮少現身綜藝節目的他，最近也受好友趙寅成之邀，在《偶然成為社長2》擔任嘉賓，與李光洙、林周煥到鄉村大賣場當工讀生，本想帥氣地上節目，卻一來就被要求換上工作服，不僅要結帳、送貨，還被要求幫忙摘除鯷魚大便，忙到靈魂出竅，讓他忍不住笑嘆「要上電視還真不容易啊」。

《我們的藍調》也確定在4月9日播出，將在Netflix同步韓國上線，金宇彬在劇中飾演溫暖、樂觀的船長「朴正俊」，和韓志旼飾演的海女「李英玉」組CP，正牌女友申敏兒則和李炳憲配對，他分享一開始看劇本時，本來想說這個角色怎麼會找他來演，卻漸漸地發現其實很像自己現在的模樣，拍攝過程雖然身體上非常疲倦，但也被療癒了不少，內心感到非常幸福，「希望這份幸福也能夠傳達給觀眾」。

金宇彬在《我們的藍調》中飾演溫暖、樂觀的船長。（摘自YouTube）

大病痊癒後，金宇彬對人生也有了更多的體悟，被問到現在會想對20年後的自己說什麼時，他表示，曾聽過某位長者說「人生中最後悔的就是把時間花在擔心和苦惱無用的事上」，這句話一直在他腦海中縈繞著，所以自己也決定先別去擔心還沒發生的事。至於今年最大的願望，他的回答也相當平實，沒特別提及想要演出的作品能獲得好成績，而是簡單地說「平安無事，然後身體健康」。