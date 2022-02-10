啦啦隊女神、樂天桃猿隊團長壯壯（沈立心）身材火辣有料，臉蛋甜美，是不少粉絲心中的夢幻女友，常在社群網站分享生活的她，最近剪了一頭俏麗短髮，昨(9日)她曬出自己在廁所裡的自拍照，可見她中空裝上身，露出絕美極細腰身，加上D級胸器將她的S曲線襯托的更明顯，但有部分網友仍不習慣她的新髮型，留言驚訝問：「妳誰？」

30歲壯壯外型陽光青春火辣，去年她透露因在台北預約不到想打的疫苗，便決定到綠島旅行順道打疫苗，當天她穿上一件黃色比基尼加牛仔熱褲，寫下：「我愛綠島，偽出國打疫苗。」並在綠島衛生所門口前打卡，表示：「台北搶不到預約，突發奇想來潛水加打疫苗，回來還不用隔離，還促進台灣旅遊。是不是只有我想得到。」而她所選打的則是BNT疫苗。

壯壯曾接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己小時候其實沒想過進入啦啦隊，原本想當夜店舞者的她誤打誤撞進了啦啦隊這行，從小練舞時還曾受過家人反對，至於「壯壯」暱稱的由來，她也透露自己原本食量大，曾在一餐內吃了80顆水餃，長大才愛漂亮瘦身成功。

壯壯不僅是啦啦隊女神，也一心向學，目前仍在輔仁大學體育管理碩士班就讀體育行銷，今年應可順利拿到學位。而昨天她曬出自己在廁所裡的自拍，可見她剪去招牌長髮，瞬間逆齡了好幾歲，沙漏型的性感身材更讓粉絲羨慕，直說：「太美了」、「這髮型超適合妳的，很清純，很漂亮，很有16歲少女初戀愛的感覺」、「認不出來是壯壯」、「這張照片要看那比較好呢？」。

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