家中電燈的選擇很重要，不同的光線就會有不同的氛圍，有網友分享他友人阿嬤家廁所的照片，映入眼簾的是一間光線綠色又昏暗的老舊廁所，氣氛給人的感覺相當詭異，讓網友看了都直呼好可怕，還有人開玩笑說「防止便秘用的」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，他朋友阿嬤家的廁所竟然用的是綠色燈泡，畫面中可以看到，一間看得出是有年代的老舊廁所，頭頂的綠色燈光照得分不清馬桶和浴缸究竟是酒紅色還是黑色，光線昏暗又詭異，就像鬼片中會出現的場景，讓人忍不住覺得毛毛的。

這張照片引起熱烈討論，許多人紛紛表示，「好恐怖」、「透過照片感受到一絲寒意」、「洗完命都去了半條了吧」、「感覺阿嬤會從馬桶探頭出來」、「一秒到陰間的概念」。

還有網友腦力激盪，思索廁所使用綠色燈的用意，「防止便秘用的，大驚小怪」、「來到這間廁所，不會有便秘、憋尿的問題」、「不用看鬼片，晚上上廁所就夠」、「不用裝冷氣就很涼」、「這樣廁所才不會被長期佔用」、「常在廁所處理屍體，用綠色燈對眼睛比較好」。