旅遊作家黃小莫登上綠島，協助推廣環保杯。（黃小莫提供）

旅遊作家黃小莫登上綠島，協助推廣環保杯。（黃小莫提供）

旅遊作家黃小莫登上綠島，協助推廣環保杯。（黃小莫提供）

旅遊作家黃小莫登上綠島，協助推廣環保杯。（黃小莫提供）

旅遊作家黃小莫登上綠島，協助推廣環保杯。（黃小莫提供）

長期關注環境與生態議題的網美旅遊作家黃小莫，應台東縣環保局之邀，為正在推動的綠島、蘭嶼環保杯代言，發現已經有不少潛水客借杯使用，讓她很開心，幫助小島減輕環境負擔，小莫邀請大家帶著環保杯來綠島吹吹風。

雖然還是乍暖還寒的初春，黃小莫已經換上一襲很夏天的洋裝，在風海的吹拂，美麗的身影搭配迷人的海島風情，讓台東縣政府推動的環保小物更加吸睛。

黃小莫說，綠島、蘭嶼是自助借杯的模式，使用「好盒器」系統，只要掃瞄QRcode，登記杯子編號，就能完成借用，一個人還能借6個，非常方便，而且借的杯子還有附小提把，只要掛在機車上，環島旅遊就能輕鬆使用無負擔。

「離島的垃圾要運回台灣處理，船運不易成本又高，最好的方式就是源頭減量」，她說，在綠島或蘭嶼旅遊，買飲料或買咖啡前，只要多花1分鐘借個環保杯，就可以少掉1個紙杯、1個塑膠封膜和1支吸管和1個塑膠提袋，還有環保杯的折扣，這麼利人利己的行為，應該多多益善，也能幫助的小島減輕環境負擔。

此外，綠島還有數十個加水站，黃小莫指出，環保杯搭配加水站使用，就能輕鬆取代購買瓶裝水，省錢又環保。

叮哥綠島店店長表示，因為家人都從事觀光業，也希望為島上環境盡一分心力，因此知道有環保杯的推廣行動時，就決定加入，現在許多潛水客都會來借杯子使用。

目前「綠島杯」在綠島有5個借還站，包括登船的南寮漁港、綠島機場和綠島鄉公所，而遊客很常造訪的7-11綠島門市和叮哥綠島店也都可借可還，非常方便。另外還有5個僅供還杯的點，包括：免稅商店、溫泉商店和火燒島潛水民宿等3間旅宿。