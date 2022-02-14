基隆市政府與網紅黃小玫攜手合作，花近2個月時間，為基隆量身創作《24小時基隆》日文歌曲。（陳彩玲攝）

基隆市政府與網紅黃小玫攜手合作，花近2個月時間，為基隆量身創作《24小時基隆》日文歌曲，以輕快旋律、淺顯易懂歌詞，介紹基隆多樣山海城景點，以及各式道地小吃，吸引大家前來旅遊。

黃小玫2018年以一曲日文創作《我們在台灣見吧》音樂影片，介紹台灣著名景點、美食與風土民情，引發台日網友熱烈迴響。基隆市政府今年特別邀請一同創作《24小時基隆》，以24小時暢玩法介紹基隆，包括夜釣小卷、露營、觀賞日出等，今日配合西洋情人節推出，希望讓大家認識不一樣的魅力基隆。

基隆市長林右昌表示，市府近年推出不少宣傳影片，但這次《24小時基隆》特別不一樣，用24小時不斷電的遊程作為靈感，用清新曲風把基隆的景點串接在一起，相信一定會獲得年輕朋友喜愛，這次行銷針對日本觀光客，把「基隆我最愛你」巧妙放進歌曲，讓日本觀光客重新記憶並了解這座城市，期待疫情趨緩，日台旅遊交流。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆的魅力無法單單用一個字或一句話形容，今年全新品牌精神「a city full of＿」就是想讓大家能親自遊一趟基隆，自己填空對基隆的想像或感受。這次邀請黃小玫自創歌曲，記錄她所聽所見所感，將觀光遊歷轉化成音樂跟影像，歡迎大家感受城市變化和不同風貌，定義屬於自己的基隆印象。

黃小玫表示，這次創作歌曲前，多次踩點基隆各景點，例如去和平島看海、正濱漁港喝咖啡等，除了要讓民眾聽到、看到有形的城市特色，也想將整個城市散發的氣氛、人文感等無形感受，前後花了約2個月時間完成，編曲上特別融入小喇叭的聲音，希望營造海港氛圍，此外，音樂及影片裡都有出現時間，也有標上景點名稱，推薦大家當作是基隆的精華小導覽。