2022縣市長選戰，台灣本島最北縣市基隆市，下一屆將由誰勝出？據最新民調結果顯示，若在「藍綠對決下」，民進黨籍的立委蔡適應仍以42.2%領先前立委謝國樑的34.4%，另23.4%未表態。但在知名度方面，謝國樑獲23.3%的最高知名度，其次則是蔡適應的19.0%。對此，有網友表示「許效舜呢？」

據週刊王報導，長久藍大於綠，但過去八年由民進黨籍的市長林右昌執政，且獲得相當高的施政評價。擁有高度知名度的國民黨籍前立委謝國樑捲土重來，對上民進黨的現任立委蔡適應，能否拿回這一城，外界都在看。至於民眾黨籍的不分區立委邱臣遠，雖尚未明確表態將投入年底市長選舉，但若民眾黨「不缺席」，調查發現，蔡適應仍以36.2%略領先謝國樑的31.0%，另有5.1%挺邱臣遠，27.7%未表態。

民調顯示，若再將已表態以無黨籍參選的國民黨前基隆市黨部主委黃希賢納入民調，在「藍軍分裂」下，黃希賢支持率雖無明顯拉升，但很明顯謝國樑支持者轉為猶疑，支持率由三成多下降至25.5%，蔡適應獲得29.9%，41.1%未表態。

本次民調也針對基隆市長林右昌的市長表現，與蔡適應擔任立委表現進行調查，發現林右昌施政滿意度居達73.5%滿意，其中包括29.7%非常滿意、43.8%還算滿意；僅11.1%表示不滿，其中僅8.2%不太滿意、2.9%非常不滿意；另15.4%無意見。對蔡適應擔任立委的表現，有46.3%肯定、16.3%不滿意、37.4%無意見。

趨勢民調公司總經理吳世昌表示，整體分析基隆選情，謝國樑目前具有高知名度，家族在基隆市根深蒂固，且去年就已表態參選市長，目前黨內暫無挑戰者，這是謝國樑支持率不弱的主因；反倒是民進黨市長提名人選未定，蔡適應很可能要面對市議員鄭文婷的黨內初選挑戰，蔡雖是目前基隆市長有意參選者民調最高者，但在他尚未鬆口表態且民進黨內人選未定之下，領先謝國樑的幅度尚無法大幅拉開。

看完這篇民調，有網友在《Yahoo奇摩》留言表示「這民調治國的政府選民該醒醒了」、「黃希賢.邱臣遠納入民調，謝民調 就更低了」、「許效舜呢？」