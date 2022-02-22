市議會民進黨市議員認為，民進黨一定會提出最有爆發力的候選人，贏得市長選戰。(本報資料照)

TVBS民調中心22日公布最新「2022台中市長可能人選民調」，藍營爭取連任的台中市長盧秀燕在「藍綠白」3人對決或藍綠對決民調，都領先對手15％以上，就任3年多的施政表現，市民對盧的滿意度達61％多數市民肯定，有助競選連任。台中市議會藍營予以肯定，綠營表示如以中二選區立委補選全黨動員，綠營勝算依然很大。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，如果林佳龍代表參選與盧秀燕和民眾黨的蔡炳坤競逐台中市長，盧秀燕支持度為48％，領先林佳龍的33％有一成五，蔡炳坤則僅獲得4％支持度。

綠營如由蔡其昌代表參選，與盧秀燕、蔡炳坤競選台中市長，盧秀燕支持度52％，領先蔡其昌的25％近三成，蔡炳坤支持度4％。立委何欣純也有人建議可考慮參選台中市長，若與盧秀燕、蔡炳坤競逐，盧秀燕支持度為54％，領先何欣純的19％三成以上，也高於蔡炳坤的6％。

藍營市議員指出，媽媽市長盧秀燕這3年多來，施政讓人民有感，民調滿意度自然會高；以綠營最近走向觀察，最有可能出線的是立院副院長蔡其昌，但蔡其昌知名度於市區稍嫌不足，且缺乏個人魅力；相對走中間路線親民的盧秀燕，還是有相當大的差距，從民調就可看出端倪。

綠營市議員認為，新潮流經初步共識台中人選是「其昌」優先，從蔡其昌過年期間在各地的看板林立就能洞察，他已經在全市29區低調佈局，宣佈參選時間點可能落在4月間；如果以中二選區立委補選民進黨的動員方式，蔡其昌勝選的機率很高，後勢拉抬才是重點。

蔡其昌強調，中二選區選舉民進黨剛提名時，許多民調也是顯示綠營落後，最後結果相信大家都知道，更何況民進黨還尚未決定提名徵召誰來參選台中市長。現在的民調數字都僅供參考，相信屆時民進黨一定會提出最有爆發力的候選人，大家都會團結一心來挑戰與檢視這個頻頻出包的盧市府團隊。