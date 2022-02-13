中市橋梁維護、公園無障礙環境表現優異，獲中央肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市橋梁維護、公園綠地無障礙環境表現優異，榮獲交通部「金路獎」縣市政府橋樑維護「績優」，及內政部營建署「2020年及2021年都市公園綠地無障礙環境督導計畫」「優等」佳績，建設局長陳大田於市政會議獻上獎座，由市長盧秀燕代表全市市民共享榮耀，感謝市民及中央肯定建設局道路橋梁基礎設施維護成果。

陳大田表示，台中市轄管橋梁數量多，管理養護工作繁重，建設局為有效管理市內橋梁安全，除定期巡查、委託專業廠商辦理橋梁安全檢測，並比對歷年檢測資料，充分掌握轄管的道路橋梁狀況，常態性編列維護經費，依計畫期程完成辦理橋梁維修及補強作業，造就台中在橋梁維護管理上多年來獲中央評鑑「優良」肯定，更多次抱回「金路獎」獎座。

市府對於市民通行安全極為重視，持續針對通行安全及橋梁維護作業紮實檢測，未來將秉持最高標準全面守護台中市橋梁安全，提供市民安全、安心的行車環境。

市府透過「台中美樂地計畫」強化公園綠地友善無障礙環境營造，並獲得內政部營建署「2020年及2021年都市公園綠地無障礙環境督導計畫」「優等」殊榮，朝向友善、舒適無礙的人本環境邁進。