大陸外交部發言人汪文斌今天（17日）主持例行記者會。有記者就美國啟動了針對中國行動計畫的審查的相關問題提問。

汪文斌表示，無論是所謂「中國行動計畫」，還是美國內甚囂塵上的反亞裔言行，都是美國內系統性種族歧視的體現，都反映出美國內根深蒂固的社會頑疾。數據顯示，2020年，全美針對亞裔的仇恨犯罪案件數上升76％。過去一年中，四分之一的美國亞裔年輕人成為種族歧視和欺凌的目標。這些數據令人觸目驚心，已經引起多個亞洲國家和國際社會的廣泛關切。

汪文斌強調，美方應該深刻反思，切實糾正系統性種族歧視問題，維護保障包括亞裔群體在內的少數族裔的正當權益，讓他們遠離暴力和恐懼，享受應有的平等權利。

「中國行動計畫」2018年由川普政府發起，旨在阻止商業機密和其他專利信息向中國轉移，但常涉及種族偵防(racial profiling)，許多華裔學者因該計畫被起訴或抓捕。