「中高齡者及高齡者就業促進法」2020年12月施行後，透過多樣措施，中高齡者及高齡者分別增加6.6萬及3萬人投入職場，但檢討其中的「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」，許多人反映僱主辦理意願不高，因此勞動部擬自辦課程，提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務等退休後再就業準備措施，鼓勵再就業，預計最快第二季辦理。

據統計，去年中高齡專法各項措施中共核定576件、3450人、近2億元，其中申請繼續僱用達467件，其他的補助計畫申請量偏少。

如為協助64歲中高齡勞工退休再就業準備的「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」僅有14家業者申請，勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，因此今年發展署各分署擬自行辦理課程，邀請將屆退的勞工參與，提供相關資訊與協助。

施淑惠提及，目前為針對去年提供的中高齡補助計畫也進行內部的政策研究，預計在今年9月前會適時調整。