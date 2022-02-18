綠能發展里程碑！台電自民國90年積極發展陸域風力，20年來累積發電量已於18日突破100億度，其成果除了憑藉我國良好的風場條件，更須仰賴台電同仁長年努力，克服興建與維運工作的種種考驗，以確保風機的穩定運轉，未來期盼將成果從陸上延續至海上，積極推動離岸風力計畫，逐步實踐風電新願景。

台電說，從民國90年在澎湖中屯設立第一座陸域風機起，至今台電已完成168部陸域風機，總裝置容量共計297.04MW，架設地點北從新北石門，南至屏東恆春，遍布台灣西部沿海及澎湖、金門離島，其累計發電量於104年4月達到50億度。近年來結合大數據技術強化機組維運，提升發電穩定度，以去（110）年為例，台電陸域風力年發電量達6.72億度，佔全國陸域風力發電量約58.7%，可供給近17萬家戶一年用電，並於今（18）日達成累積發電量100億度的里程碑。

台電進一步說明，鑒於陸域風機的架設地點分散且常處濱海環境，而早期風機沒有升降梯，維修人員常需徒手爬上60、70公尺高的鋼製塔中，再加上機艙內常有悶熱、搖晃、震動等不利狀況，讓早期風機巡檢與維修的困難度倍增。近年隨維運技術成熟，維修工作結合遠端集中監控管理，並結合大數據技術運用，長期蒐集運轉數據以提早預知未來可能異常的設備，並安排檢修或購置更新，最大化設備正常運轉時間及最小化維護人力配置，進而提升風機可用率及發電量。

台電指出，現有陸域風機中約有四分之一運轉已達15年以上，為將風場容量與風機效能最大化，刻正規劃未來風場永續利用方案，將綜合考量場址條件與機組狀況，規劃大小風機整合運用，進行新風場模式開發，朝著永續思維與兼顧在地需求的方向，與環境共存共榮。

台電表示，除持續開發陸域風力外，也朝向離岸近海拓展風力新場域，台電離岸一期風力發電工程共21部風機已於去年完成併聯，二期計畫也如火如荼地展開，預期在114年達到陸域風力370MW、離岸風力403.7MW之開發容量目標，台電將持續配合政府能源轉型政策，積極發展潔淨再生能源，邁向低碳電力。