莫子儀於《夢遊的人》音樂劇場擔任文本及演出。（有享娛樂提供）

集結金馬影帝莫子儀、金曲獎得主黃裕翔以及「非典型音樂製作人」日京江羽人，共同創作演出的《夢遊的人》音樂劇場，是莫子儀2017年底出版的創作散文集《失眠的人》的延伸，故事取材童話《愛麗絲夢遊仙境》及《小王子》，4月30日晚上在玉成戲院錄音室以線上直播形式舉辦首演。

橫跨影視和舞台劇的莫子儀在《夢遊的人》飾演「男版愛麗絲」丹尼斯一角，除了負責文本以及聲音設計，還有多聲道演唱台語、日語的那卡西演歌；黃裕翔負責音樂創作、鋼琴演奏，同時也飾演護士及便利商店店員；日京江羽人除了擔任音樂總監還演出醫生一角。3人又演又彈又唸，透過丹尼斯在迷幻的虛與實之間尋找、證明自己的存在，翻玩「夢遊的多重宇宙」。

雖然是線上演出，但是節目製作非常講究質感，不但請到專業劇場人張暉明擔任導演掌控視覺，音樂的演出更是層次分明，力求讓觀眾有身歷其境的現場感。演出透過視訊影像的串接，莫子儀、黃裕翔、日京江羽人在劇中穿梭於天橋、街道、便利商店、天台、樓梯、長廊、廢墟等不同場景的虛實之間。