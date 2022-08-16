魏如萱同門師弟吳獻（Osean）以樂壇新人之姿，日前在The Wall展演廳舉辦首場專場「溫室裡的...」，邀來首位嘉賓鶴The Crane驚喜獻聲，雙方合唱〈懶得進化〉、〈拉麵公子〉，卻遭鶴爆料：「金牛座的男生是不是很黏朋友，Osean很喜歡情勒我！」會不斷傳訊息逼問「貼文你怎麼沒按讚」、「沒聽Demo是不是我唱很爛」，Osean大笑承認這些行徑，並解釋：「我是過度分享、過度愛！」

Osean隨後邀來第2位嘉賓為「大嘻哈時代 」奪下亞軍的SOWUT合唱〈小林綠〉，互動默契十足。Osean分享，這次開唱適逢農曆七月，發生一件難以解釋的事件，原本他精心調整好演出要用的音檔，但練團卻無故檔案全亂、找不到任何原因，隔日媽媽前往拜拜祈求順利時，居士主動提及感應到「吳獻身旁多了好兄弟」，立即在現場做了收驚儀式，後續彩排演出也變得更為順利。

他坦言開唱看到許多粉絲到場支持，相當感動，「當幕一打開時，看到好多人，好多為了我創造的音樂而來的聽眾，在那個當下，我真的覺得我正在用自己的方式改變這個世界，感動到差點忘了要說什麼話。」至於開場前有什麼特別儀式，他打趣說，「有去龍山寺拜拜，跟神明說，未來的生活中我只有音樂、藝術跟善念，希望眾神能夠幫助我一起讓這個世界變得更好。」