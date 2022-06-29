A-Lin將在 7月16、17日於台北小巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」巡迴演唱會的天生歌姬A-Lin，日前接受Hit Fm聯播網「OH夜DJ」waa wei魏如萱訪問，A-Lin帶來即將在7月8日發行的新專輯《LINK》卡帶版，這也是A-Lin出道以來首張卡帶版實體專輯。

魏如萱現場準備了收音機播放卡帶，將卡帶轉到專輯中魏如萱很喜歡的〈盡情旋轉〉，還抱著收音機到處旋轉，讓A-Lin開心笑說，就是這個感覺，人體環繞音響很讚。

A-Lin為了讓體態更好，將演唱會視覺、造型完美呈現，秀出好身材，正在實行小黃瓜減肥法，A-Lin幽默表示，人生苦短，必須性感一次，但脂肪很皮，比小孩子還皮，怎麼「調教」就是很難消；魏如萱則說，「不只性感一次吧？」

A-Lin這次專輯跟演唱會造型都十分性感，A-Lin風趣回應，一天性感一次，一年365次，而且A-Lin的媽媽很可以接受她穿得很性感，每次傳照片給媽媽確認，A-Lin都會怕媽媽說「露太多」，沒想到媽媽竟開玩笑回傳，「穿這樣好嗎？會不會肉太多？」逗笑眾人。