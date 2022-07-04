超人氣熊大、兔兔主題房 只在麗寶福容LINE FRIENDS摩天輪車廂開賣。（麗寶樂園渡假區提供）

超人氣熊大、兔兔主題房 只在麗寶福容LINE FRIENDS摩天輪車廂開賣。（麗寶樂園渡假區提供）

超人氣熊大、兔兔主題房 只在麗寶福容LINE FRIENDS摩天輪車廂開賣。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區今年暑假將與超人氣角色明星「LINE FRIENDS」攜手合作，在渡假區內打造許多萌翻LINE FRIENDS粉絲的驚喜設施，讓大朋友小朋友迫不及待，想要奔向熊大、兔兔的懷抱，一起邀請家人、閨蜜、情人來場充滿夢幻可愛的渡假之旅。

麗寶福容大飯店規劃8款不同風格主題房型，7／8起開始預訂，7／15即可入住，還有「LINE FRIENFDS」人氣角色明星躍上海拔384公尺的天空之夢摩天輪，多款熊大、兔兔、莎莉以及所有LINE FRIENDS好朋友主題車廂，今晚起將在夜空中，演繹出光彩奪目、絢麗繽紛的摩天輪燈光秀；主題房預約只在麗寶樂園渡假區官網。

炫麗吸睛的摩天輪燈光秀即將是社群最夯話題景點之一，還有更不能錯過唯一能與熊大、兔兔、莎莉在海拔總高度384公尺，歷時25分鐘的夢幻摩天輪上一起看山、看海、看夕陽或夜景的機會。天空之夢摩天輪推出LINE FRIENDS明星的主題車廂，車廂內外都有專屬明星的貼圖佈置裝飾還有抱枕、周邊小物可以讓您在高空中拍不停，幸運的，還能搭到LINE FRIENDS明星大集合隱藏版車廂，一次全部擁有。粉絲們快來通通蒐集起來，讓可愛的LINE FRINEDS攻佔你的社群版面。LINE FRIENDS摩天輪主題車廂即將於近日開放，詳情請至官網查詢。