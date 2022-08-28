身處感情世界，難免會做出一些不理智的選擇，不過《搜狐網》運勢專欄指出，摩羯座、射手座、獅子座、水瓶座的女生即便談戀愛也很理智，一旦發現對方不是自己的良人，甚至是個渣男，便會立刻清醒，果斷提分手。

▍摩羯座

摩羯女天生理智，很少有情緒外露的時候，雖然事業對她們來說比愛情更重要，但每個人都會有荷爾蒙失衡的情況，她們一旦陷入感情中，理性也會處於下風。

摩羯女責任心強，開始戀愛便會用心經營，她們腳踏實地，很少有不切實際的浪漫想法，但若在相處過程中發現對方並非自己的良人，她們的理性便會回歸，並徹底斷絕這段關係，重新投入事業。

▍射手座

射手女雖然性格大大咧咧，心思不細膩，也不知道該如何去辨別一個人的好壞，但相處時間長了，對方的一些問題一旦暴露出來，尤其是限制她們的自由，甚至連經濟都要控制時，她們就不會再繼續這段感情。

因為射手女大多認為，「愛情誠可貴，自由價更高」，早點的離開對方，對她們來說才是最大的解脫，沒有必要在對方所謂的愛的牢籠裡繼續生活。

▍獅子座

獅子女天生霸道，永遠是人群中最耀眼的那一個，她們與生俱來的王者風範，也有著讓人臣服的魔力，對待感情她們十分真誠，一旦愛上了便會勇敢去愛，不懼流言蜚語和任何阻攔，只要對方值得她們付出真心就好。

獅子女也許會看錯人，甚至是愛錯人，但她們並不盲目，一旦察覺對方並不值得自己付出，她們便會果斷收回這份感情，一刀兩斷，永不回頭。

▍水瓶座

水瓶女在12星座中可謂「腦力」擔當，不論智商、情商都非常高，這也是為什麼她們態度冷漠，卻能用三言兩語博得別人好感的原因，不過就算你自認和她們已經很熟悉了，要想走進她們的心裡還是難上加難。

水瓶女性格冷淡、淡薄，對名利之事不太上心，因此想通過一些小恩小惠來搭訕她們，幾乎都會被一眼看穿，你的一言一行她們都一目了然，只是不願意戳穿你罷了。