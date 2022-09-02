許多人或多或少都帶有一絲自卑，甚至為了討別人喜歡，而不斷約束自己，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，明明自己很優秀，但因為內心充滿自卑，經常輕易否定自己多年來的努力，讓身邊的人看了十分心疼。

▍巨蟹座

巨蟹心思細膩，很重視別人的想法和眼光，常常因為別人的言語而否定自己，即便已經非常優秀，內心仍然對自己抱持懷疑。這種不斷給予自身壓力的行為，說穿了就是害怕辜負別人期望，而抱著惶恐和不安的心態度日，讓巨蟹陷入自卑的漩渦而無可自拔。

▍白羊座

白羊座對外總是表現出自信瀟灑的一面，但是當他們回歸到一個人的狀態時，內心則會充滿自卑和懷疑的心理。白羊座經常因為別人的一個眼神和一句漫不經心的話而胡思亂想，甚至因此徹夜難眠。此外，白羊座雖然是不少人心中的意見領袖，但他們從來不覺得自己高人一等，反而擔心自己做得不夠好，更害怕別人質疑的眼光，因此才會偽裝成一副自信爆棚的模樣。

▍水瓶座

水瓶座之所以不喜歡與人有過多的接觸，全部源自於內心的不自信，他們害怕麻煩別人，更討厭虧欠對方，所以會盡可能減少和旁人互動。水瓶座明明很優秀，但不喜歡強出頭，總是扮演綠葉的角色，一方面是因為內心自卑，另一方面則跟自己不爭不搶的個性有關，習慣默默做個邊緣人。

▍雙魚座

雙魚座的人善於交際，很容易和人打成一片，但其實他們對自身要求很高，常常因為一點點失敗，全盤否決自己的努力，甚至懷疑自己永遠也達不到理想中的目標。雙魚座明明十分優秀，卻總是因為各個細節而否定自己，久而久之，自然也養成了自卑、不自信的心態。