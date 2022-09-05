進入到九月也就代表夏天將過要迎接秋天，新的季節總是會有不同的運勢，而今天就要為大家介紹九月開始會「獲得財神眷顧」的3星座，此3個星座的朋友們除了在小錢財上會有所收穫，他們在事業上也將大大發展，不管是在本業或是投資上都會賺進大筆收入，甚至會獲得上司青睞，加薪升職的機率非常大，大家一起來看看有那些星座上榜吧！

雙魚座

雙魚座的朋友們前陣子可能因為生活步調快的關係，因此身心都相當的疲累，然而進入到了九月，你們手邊的事都漸漸完成了，進入到一個等待結果的階段，而在近日雙魚座們將會等到令自己心滿意足的結果，不僅考試會金榜題名，在事業上也會獲得加薪機會，且偏財運也相當不錯，是一段財運大豐收的好時期。

巨蟹座

巨蟹座因貴人而獲大量財富。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座們在九月開始貴人運會相當的好，尤其是長輩或是上司很有機會成為巨蟹座們的貴人，你們因為良好的表現所以備受重視，因此獲得長輩的關愛或是主管的指派，讓自己能夠賺進滿滿財富，而巨蟹座的朋友們在九月也因為懂得開源節流，累積錢財的速度因而大大提升，可以說是處在一個好財氣的氣場之中。

處女座

處女座成財神爺大寵兒。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的朋友們在九月份由於平時的努力，再加上財運的加持，因此在事業及投資上都將賺進不少財富，而處女座們在本月也無須花過多的錢在社交及應酬上，你們的客戶或朋友都會經常請客，對於處女座們來說，九月根本就是幸福滿滿的月份，且處女座們也可以在此時多買彩券，你們中大獎的機率可是非常高的唷！