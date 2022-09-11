有些人說話好聽，彷彿處處為他人著想，但其實背地裡經常說人壞話；有些人說話雖然沒有很好聽，但心腸卻比誰都還要軟。星座運勢網站《星座好朋友》分享，巨蟹座、獅子座、天蠍座、雙魚座就是標準的刀子嘴豆腐心，雖然說話狠毒，但其實內心超級善良。

【巨蟹座】

巨蟹座就是那種愛說「你以後怎麼樣了就不要來找我！」之類狠話的人，但其實他們會說這麼狠的話，目的是為了嚇你，希望你能把他們說的話聽進去，不要白白去吃苦，不過當你需要幫助時，他們仍會在第一時間去幫你。

【獅子座】

獅子座就是標準的刀子嘴豆腐心，因為他們說話就是想到什麼就說什麼，不太會去顧及別人的感受，不過就算他們表現出一副才不在乎你的模樣，還是會在背地裡默默的幫助你，只是他們不願意承認自己是這樣溫柔的人。

【天蠍座】

天蠍座對越熟悉的人講話就越過分，但他們的出發點絕對都是為了對方好，如果彼此沒有什麼特別的關係，那麼你是好還是壞，他們根本就不在意，更不用說為你瞎操心了。除非你跟天蠍座的關係特別好，他們才會用這種方式跟你說話，但請相信他們絕對都是為了你好！

【雙魚座】

雙魚座心地十分善良，屬於那種只要能幫就會盡量去幫的人，但他們就是嘴巴很壞，有事沒事就想攻擊別人一下，加上他們不太會拿捏尺度，因此常常講一講對方就走心了。其實了解雙魚座的人都知道，他們說這些話其實沒有任何惡意，就是因為喜歡你，才會這樣對待你！