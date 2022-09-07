「白露秋分夜，一夜涼一夜」，24節氣中的第15個節氣「白露」來臨，意味著天氣轉涼、日夜溫差大，正式進入秋季。算命網站《科技紫微網》分析，白露過後生肖屬鼠、牛、豬者好運不斷，尤其生肖豬，不僅桃花運勢旺，升遷運也不錯，可謂職場情場兩得意。

▍生肖鼠：愛情甜蜜

生肖鼠白露過後愛情喜神降臨，將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身的朋友異性緣非常好，如果能抓住這波好運，主動一些，脫單成功率極高。

▍生肖牛：財運大吉

生肖牛白露過後財神眷顧，財源大開，不妨把握機會到彩券行試試手氣，股票、外匯等投資該出手時就出手，也有機會賺上一筆。

▍生肖豬：雙喜臨門

生肖豬白露過後愛情吉運喜神降臨，將為你的愛情運勢錦上添花，此時會是告白和求婚的最佳時期。單身者的桃花運也不錯，多留心此時出現的異性，你今年的情緣發展可能就在其中。

事業方面升遷運不錯，工作上會傳來接二連三的好消息，讓你喜笑顏開。若對工作有想法就大膽提出來，會得到不錯的回饋。