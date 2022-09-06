24節氣中的「白露」將於明（7日）晚間11點23分交節氣，命理師柯柏成在臉書粉專發文指出，白露期間容易出現性情躁動、破財等情況，應時刻提醒自己穩定情緒，尤其生肖狗要特別小心與長輩、主管相處，可能因溝通不良造成誤會，若想轉運則可在家中東方擺放幸運竹，為自己帶來好運。

24節氣中的第15個節氣「白露」，是反映自然界寒氣增長的重要節氣。柯柏成表示，今年的白露將在明晚11點23分交節氣，此節氣過後容易出現性情躁動、破財、人際關係發生衝突等情況，須注意穩定情緒，舒緩心情，同時遠離金屬之類的利器，特別是開車的朋友，一定要避免酒後開車、疲勞駕駛等。

另外，生肖屬狗的朋友要小心與長輩、主管相處，可能因溝通不良而產生誤會，特別是屬狗又出生在農曆9月者，除了要注意上述問題之外，身體健康也容易出狀況，尤其是呼吸系統相關問題。

柯柏成也提到，依據《月令七十二候集解》記載，「一候鴻雁來；二候玄鳥歸；三候群鳥養羞。」說明到了此節氣，鴻雁和燕子等候鳥南飛避寒，也意味著萬物已經開始準備存糧過冬，因此若這一年有帳收不回來、借出去的錢難討回，或礙於臉面不敢討錢收帳的情況，可趁這段期間鼓起勇氣催債，成功機率相當大。

最後柯柏成分享，白露期間可以在家中東方擺放綠色植物如幸運竹等，或在北方擺放水生植物，都能幫助轉運。一些金屬飾品、金屬刀具則要妥善收納，不要輕易就能看見，出門也盡可能避免往西方遠行。