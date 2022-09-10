威力彩連摃19期，頭獎累積金額上看6.3億元，下期於9月12日開出，不少人都會買幾張彩券試手氣。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，開獎當天有4星座與4生肖的偏財運很旺，若再搭配下注時間和開運方位等，非常有機會抱走威力彩頭獎。

第4名、獅子座

9月12日以行星運轉角度來看，獅子座的好運會加倍，如果能隨身穿搭金色物品，或是多吃根莖類食物，有助於財神降臨，好運不斷來，購買威力彩前，可以嘗試意念觀想，或許能獲得頭獎數字的靈感，順利一夕致富。

第3名、處女座

處女座太陽火星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，而處女為土象星座，建議9月12日購買彩劵前，能穿黃色的衣服，或是擦黃色的指甲油，也可以多吃米飯，就能吸收旺財的能量。

第2名、巨蟹座

巨蟹座近期會遇到很多驚喜，9月12日當天是財運最旺的時刻，建議巨蟹座在中午11點至下午4點間，找出太陽的方位，並順著手錶9點到11點間的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會中到大獎。

第1名、雙子座

雙子座9月12日時火星會駐守命宮，使財運高漲，能夠獲得強大的金錢能量，可以在9月11日中午飲用溫水，或用罐泉水在地上畫一個圓圈，代表圓滿，再於下午3點到5點間，到投注站選號下注，有機會被財神眷顧。

除了以上4星座外，好運的生肖為「狗、雞、猴、虎」，他們若剛好是O型或B型，那麼9月12日時財運會更強大，而財運最旺時段分別是「早上7點到11點」、「下午3點到晚上7點」，開運方位則是正北方。